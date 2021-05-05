شخصيات فلسطينية في يوم القدس العالمي: لا خيار إلا المقاومة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي

أكدت شخصيات فلسطينية بمناسبة إحياء يوم القدس العالمي أنه لا خيار إلا المقاومة لمواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له.

رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطا لله حنا حذر في كلمة له في فعالية «المنبر الموحد» بمناسبة إحياء يوم القدس العالمي اليوم من أن القدس مستهدفة في كل شيء بمقدساتها الإسلامية والمسيحية مؤكداً أن القضية الفلسطينية هي قضية عادلة تجمع كل أبناء الشعب الفلسطيني وكافة أحرار العالم.

وقال المطران حنا: كما يعتدى على المسلمين الذين يتوجهون إلى المسجد الأقصى يتم الاعتداء أيضا على المسيحيين عندما يتوجهون إلى كنيسة القيامة، مؤكداً أن الدفاع عن مدينة القدس المحتلة هو دفاع عن تاريخ الشعب الفلسطيني وجذوره وأصالة حضوره في هذه البقعة المقدسة من العالم.

بدوره أكد الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأسير أحمد سعدات أنه لا خيار إلا المقاومة لمواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي والدول الإمبريالية الداعمة له وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الأسير سعدات في رسالة مكتوبة ألقاها نيابة عنه نائبه أبو أحمد فؤاد: إننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نؤكد أن تحالفنا مع محور المقاومة استراتيجي لا يتزعزع.. فنحن مع سورية والعراق واليمن ولبنان ومع كل القوى والشعوب التي تناهض الإمبريالية والعدو الصهيوني والظلم والاضطهاد في العالم.

واعتبر سعدات إحياء يوم القدس العالمي من قبل كل المظلومين والمضطهدين ومن كل الشعوب يعد تأييداً ودعماً للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي والقوى المهيمنة والداعمة له مؤكداً أن هذا الكيان المغتصب إلى زوال مطالباً بتشكيل قيادة وطنية موحدة لانتفاضة القدس لتعميمها ودعمها بكل السبل والأشكال.

«سانا»