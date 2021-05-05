خبراء من الصحة العالمية: جرعتان من لقاح سينوفارم الصيني فاعلتان ضد كورونا

أعرب خبراء من منظمة الصحة العالمية عن ثقتهم بأن جرعتين من لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا فاعلتان للتصدي للفيروس.

وذكرت وكالة سبوتنيك للأنباء أنه من المقرر أن تبت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع فيما إذا كانت ستوافق على اللقاحين الصينيين “سينوفارم” و”سينوفاك” لاستخدامهما في حالات الطوارئ ضد “كوفيد 19”.

وإذا تمت الموافقة ستكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها إدراج لقاح صيني على الإطلاق على ما تسمى “قائمة استخدام الطوارئ لمنظمة الصحة” ما سيساعد في نشر أوسع للقاحات الصينية التي يتم استخدامها بالفعل في عدد من البلدان غير الصين.

سانا