“الأسد الجامعي” يتسلم أجهزة طبية مقدمة من جمهورية الصين

دمشق- تشرين:

تسلم مشفى الأسد الجامعي بدمشق اليوم مساعدات طبية تتضمن أجهزة تنفس وتوليد أوكسجين وتصوير أشعة متنقلة مقدمة من السفارة الصينية بدمشق.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم أكد أهمية العلاقات الصينية السورية عبر التاريخ على كل الأصعدة وخاصة على صعيد التعليم العالي والبحث العلمي، لافتاً إلى دور الصين الدائم ووقوفها إلى جانب الشعب السوري في أصعب الظروف وتقديمها الأجهزة والمستلزمات الطبية التي تخدم الأخوة المواطنين.

وبيّن الوزير إبراهيم أن الوزارة تتابع تنفيذ البرامج والاتفاقيات سواء من خلال زيادة المنح الدراسية إضافة إلى إيفاد كوادر علمية وإدارية للتدريب أو المشاركة في المؤتمرات العلمية.

بدوره أشاد السفير الصيني شي هونغوي بجهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تعاونها المستمر، لافتاً إلى أن الحكومة الصينية ستستمر في دعم الشعب السوري والإسهام في إعادة الإعمار، مؤكداً أن سورية بفضل شعبها وقيادتها الحكيمة ستعود إلى أفضل مما كانت عليه سابقاً.

د.أسامة الجبان رئيس جامعة دمشق شكر الجانب الصيني على المساعدة الصحية الثمينة، مشيراً إلى ضرورة التنسيق المستمر والتواصل لتوطيد العلاقات ودعم الطلاب في الجامعات السورية الصينية.

من جهته أكد مدير عام المشفى الدكتور نزار عباس، أن الأجهزة المقدمة مهمة وضرورية لعمل المشفى، وقد حققت خدمات كبيرة للمواطن السوري.

وقام كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسفير الصيني بزيارة بعض الأقسام في المشفى والاطلاع عليها، وذلك بهدف تطويرها في المجالات التكنولوجية والعلمية والصحية بالإضافة إلى بناء القدرات والموارد البشرية.