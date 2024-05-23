من مطار دمشق وعبر السورية للطيران… أولى رحلات مغادرة أفواج الحج خلال الأسبوع القادم

دمشق- تشرين:

تفقد وزير النقل المهندس زهير خزّيم سير الإجراءات والتحضيرات والأعمال التي تقوم بها وزارة النقل لتأمين نقل حجاج بيت الله الحرام لهذا العام انطلاقاً من مطار دمشق الدولي، عبر “السورية للطيران” ومن مطار دمشق الدولي والتي ستبدأ بالمغادرة خلال الأسبوع القادم.

واطلع الوزير خزّيم خلال جولة ميدانية له برفقة المعنيين على الأعمال اللوجستية والخدمية والفنية، وأعمال التأهيل والصيانة والتجهيزات والمعدات وكافة التحضيرات التي نفذتها كلاً من المؤسسة العامة للطيران المدني، ومؤسسة الخطوط الجوية السورية بدءاً من لحظة قطع التذكرة والحجز وصولاً إلى الصالات المخصصة للحجاج في المطار والإجراءات المتبعة لكل حاج وصولاً لبوابات المغادرة ومنها لمتن الطائرة.

أكد الوزير خزّيم حسن اتخاذ كافة الإجراءات وما تم ترتيبه وتنسيقه بشكل مدروس خطوة خطوة بالتعاون مع وزارة الأوقاف وجهودها الكبيرة في إدارة هذا الملف الذي يتم هذا العام بعد غياب يقارب ال12 عاماً لتنطلق أفواج الحجاج السوريين من مطار دمشق الدولي باتجاه مطار جدة الدولي بشكل مباشر ، والعودة على المقطع نفسه.. وذلك على متن طائرات الخطوط الجوية السورية.

وأشار الوزير خزّيم للتسهيلات والدعم الذي وفرته الحكومة السورية لتقديم كل الخدمات للحجاج السوريين بكل سهولة وراحة وإجراءات مبسّطة، مع تضافر جهود الجهات في وزارات الأوقاف والصحة والداخلية والسياحة والمالية .. لنجاح العمل وعلى مدار الساعة بطواقم عمل متخصصة ..

الوزير خزّيم شدد على وجود وإشراف المعنيين ميدانياً والتدخل والاستجابة والجهوزية لتلبية الخدمات المطلوبة وبذل أقصى الجهود لتوفير نقل آمن ومريح، والتعاون والتشاور والتنسيق من قبل الجميع بما يخدم العمل ويضمن تيسير وصول الحجاج وأداءهم مناسك الحج بكل يسر وسهولة.