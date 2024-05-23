مصارعتنا ثانياً في منافسات البطولة العربية

تشرين:

حل منتخبنا الوطني للمصارعة الحرة لفئة تحت 23 سنة بالمركز الثاني في منافسات المصارعة الحرة في البطولة العربية لفئتي الناشئين وتحت 23 سنة المقامة في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة 11 دولة عربية.

وجاء حصول منتخبنا على المركز الثاني بعد تتويج لاعبي منتخبنا بـ(8) ميداليات منوعة بواقع (2 ذهب- 2 فضة- 4 برونز) وحل المنتخب الأردني بالمركز الأول والمنتخب الجزائري بالمركز الثالث.

وتوج بالميدالية الذهبية كل من البطل عمر صارم في منافسات وزن 125كغ، والبطل أنس شرفاوي في منافسات وزن 97 كغ.

وحقق الميدالية الفضية كل من البطل إبراهيم طباع في وزن 61 كغ، والبطل مجد عائشة في وزن 71كغ.

ونال الميدالية البرونزية كل من البطل خالد الرفاعي بوزن 74 كغ، والبطل أنس الخالدي بوزن 79 كغ، والبطل عمر الخالدي بوزن 89 كغ، والبطل أحمد الأحمد بوزن 92 كغ.

ويستكمل منتخبنا الوطني مشاركته في البطولة الجمعة ضمن منافسات المصارعة الرومانية لفئة تحت 23 سنة فيما تقام منافسات فئة الناشئين السبت.

يذكر أن البطولة تقام بمشاركة 186 لاعباً ولاعبة يمثلون منتخبات سورية، الأردن، السعودية، لبنان، العراق، مصر، فلسطين، الجزائر، تونس، المغرب وقطر.