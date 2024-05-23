وزير النفط يعقد اجتماعاً في مصفاة حمص لتقييم أضرار حريق وحدة التقطير ووضع خطة متكاملة للإصلاح والصيانة

دمشق- تشرين:

عقد وزير النفط والثروة المعدنية، الدكتور فراس قدور، اجتماعاً مع الكادر الفني في مصفاة حمص بهدف تقييم الأضرار الناجمة عن نشوب حريق في الوحدة 100، والعمل على وضع خطة متكاملة للإصلاح والصيانة، لضمان عودة الوحدة المتضررة إلى العمل بكامل طاقتها في أقرب وقت ممكن.

وتابع الوزير الأعمال التي قام بها رجال الإطفاء والطواقم الفنية المختصة واطلع على الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من الأضرار وضمان سلامة العاملين والمنشأة منوهاً بالجهود الجبارة التي بذلتها فرق الإطفاء والدفاع المدني في التعامل مع الحادث بمهنية عالية.

وأكد الوزير قدور على أن سلامة العاملين والمرافق تأتي على رأس أولويات الوزارة، وأن الإجراءات الوقائية وخطط الطوارئ قد تم تفعيلها بنجاح، مما أدى إلى عدم تسجيل أي إصابات بين العاملين سوى بعض حالات الاختناق البسيطة.

يشار إلى أن وحدة التقطير التي خرجت عن الخدمة لا تؤثر على حمولة المصفاة الإجمالية، حسب بيان سابق لوزارة النفط، وذلك نظراً لوجود أربع وحدات تقطير جوي بالمصفاة، اثنان منها كانا قيد التشغيل واثنان احتياط. وقد تمت بالفعل المباشرة بتجهيز وحدة احتياطية لوضعها في الخدمة خلال ساعات، وتمت السيطرة على الحريق بكفاءة عالية من قبل فرق الإطفاء في المصفاة وفوج إطفاء حمص، بالتعاون مع الدفاع المدني.

وقام الوزير بزيارة المشفى العمالي في حمص للاطمئنان على صحة المصابين جراء الحريق، مثمناً جهودهم الكبيرة في إخماده ومتمنياً لهم الشفاء العاجل.