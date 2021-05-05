هبوط سريع لسلة العروبة للرجال للدرجة الثانية

عبدالقادر كويفاتيه

في الموسم الأول لمشاركة رجال نادي العروبة الحلبي بالدرجة الأولى فشل الفريق في البقاء وعاد مجدداً لدوري الظل .. وفي استطلاع الأسباب قال جاك حداد مشرف اللعبة إن النادي ورغم الظروف القاسية التي يعيشها فقد سعى الموسم الماضي للتعاقد مع لاعب الاتحاد أمير الحسن لتدريب الفريق واستطعنا تجاوز كل المعوقات وصعدنا لدوري الأضواء متجاوزين الضائقة المالية التي مازالت تعصف بالنادي، إضافة لغياب الاستثمارات بسبب أن منشآتنا مازالت مدمرة وبحاجة لإعادة إعمارها من جديد، لذلك ولغياب أماكن التدريب فنحن مع الأسف نتدرب في صالة ملعب الجمعية غير النظامي وأرضيته غير المناسبة للعب ناهيك أن تمريناً أو تمرينين في صالة الأسد الرياضية لايلبيان الحاجة، والأهم أن وباء كورونا منعنا من الاستفادة من الوقت للتدريب والاستعداد.

المشاركة بلاعبين صغار

وتابع الحداد حديثه لـ(تشرين) قائلاً: شاركنا بالدوري بلاعبين صغار السن وقاماتهم قصيرة إضافة لقلة الخبرة أمام الفرق الكبيرة التي واجهناها في مبارياتنا لنتعرض لخسائر وبفارق كبير من النقاط.

وعاد ليؤكد أنه لامشكلة أبداً في الصعود والهبوط، فالمهم هو المشاركة والاحتكاك وهذا هدفنا المستمر.

وكي تستمر مسيرة الفريق سنعتمد على كوكبة من اللاعبين الموهوبين والشبان كي نبني الفريق بشكل صحيح وفي هذا المجال نحتاج للخبرة والاحتكاك المستمرين ، ويجب أن يعلم الجميع بأننا من الأندية الرائدة باللعبة والتي بدأت مشاركاتنا بها منذ (٥٨) عاماً.

وختم الحداد حديثه بالدعوة لإعادة إعمار منشآت النادي كي يؤمن استثمارات مناسبة وملاعب تدريبية تخدم النادي مستقبلاً.