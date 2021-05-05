أسعار الخضار والفواكه تسجل انخفاضاً موسمياً طفيفاً

السويداء - ضياء الصفدي

مع بدء موسم الخضار الصيفية سجلت أسعار بعض أنواع الخضار والفواكه في أسواق السويداء انخفاضاً مقارنة بما كانت عليه الأسبوع الماضي، فيما لا تزال بعض الأصناف أسعارها مرتفعة.

وسجل سعر كيلو الخيار البلدي ١٣٠٠ ليرة، بينما وصل سعر الكيلو الخيار البلاستكي إلى ٥٠٠ ليرة ، وسعر كيلو البندورة ٧٠٠ ليرة، وكيلو البطاطا السبونتا إلى حوالي ٧٠٠ ليرة.

كما بلغ سعر كيلو الباذنجان ٧٠٠ ليرة، وأما الكوسا فسجلت ١٣٠٠ ليرة للكيلو بانخفاض نحو ٣٠٠ ليرة عن الأسبوع الماضي، ووصل سعر كيلو البصل إلى ٥٠٠ ليرة، والثوم إلى ١٥٠٠ ليرة، بينما سجل سعر كيلو الخس ٢٥٠ ليرة والفجل والنعناع والبقدونس بـ ٢٠٠ ليرة للجرزة .

كما وصل سعر كيلو البرتقال إلى ١٣٠٠ ليرة للنخب الأول، وكيلو الليمون الحامض الأخضر إلى ١٤٠٠ ليرة، وما زال سعر التفاح يتراوح بين ١٨٠٠ و١٥٠٠ليرة للكيلو، والموز بـ٤٠٠٠ ليرة، والفريز ٣٠٠٠ ليرة.

بدورها قالت رئيسة دائرة حماية المستهلك في السويداء تكليفاً رشا رحروح: إن أسعار الخضار والفواكه خاضعة للعرض والطلب، ودوريات حماية المستهلك تقوم بجولات دائمة على الأسواق لضبط الأسعار، مشيرة إلى أنه تم تنظيم ضبوط تموينية بحق أصحاب محال تجارية مخالفة بالبيع بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفات أخرى.