تخصيص مركزين لتلقي لقاح كوفيد١٩ بمشافي (التعليم العالي)

نور قاسم

بيّن مدير عام مشفى المواساة الدكتور عصام الأمين لـ(تشرين) أنه تم استلام اللقاح المخصص لكوفيد١٩ من وزارة الصحة منذ حوالي ثلاثة أيام وكميتها حوالي ستة أضعاف الدفعة الأولى والتي كانت ١٥٠ حقنة.

ولفت الأمين إلى أنه صدر قرار لتخصيص مركزين للمشافي والجامعات الطبية التابعة لوزارة التعليم العالي في دمشق لتلقي اللقاح، المركز الأول في مشفى المواساة خُصِّص للكوادر العاملين في المشفى الذين هم على تماس مباشر مع الحالات الإيجابية لمرضى كورونا سواء كانت طبية أو تمريضية أو خدمية أو إدارية حسب رغبتهم وليس إجبارياً لهم، إضافة إلى الكوادر العاملين في المشافي الجامعية بدمشق لكل من التوليد، الأطفال والبيروني، والمركز الثاني في مشفى الأسد الجامعي من أجل تلقي اللقاح للكوادر العاملين في المشفى وأيضاً من أجل كل من الكليات الجامعية في الطب البشري، الأسنان وكلية الصيدلة.

ورداً عن سؤالنا حول اللقاح وآثاره الجانبية هل هي خطيرة وكيف كان الوضع مع الكوادر الذين أخذوا اللقاح سابقاً؟، أوضح الأمين أن الأثر الطبيعي عبارة عن ألم بسيط في مكان تلقي الحقنة وارتفاع خفيف في الحرارة لعدة ساعات أو ليوم واحد فقط، منوهاً بأن اللقاح آمن وتمت تجربته على ملايين البشر وتأثيراته الجانبية محدودة جداً.

وبالنسبة للأشخاص خارج كوادر المشافي والراغبين بتلقي اللقاح نوه الأمين بأن لهم آلية أُخرى حسب الأولويات كالأعمار الكبيرة ، والأمراض المزمنة وهذا ما تعمل عليه وزارة الصحة من خلال منصة تقوم بإعدادها لتعبئة البيانات من قِبل المواطنين الراغبين بأخذ اللقاح.

وحول أعداد المراجعين بحالات كوفيد١٩ أشار الأمين إلى استمرار انخفاض أعداد المراجعين للمشفى بنسبة ٣٠% عن السابق ، وانخفاض نسبة الإشغال في العنايات المشددة والعزل في المشفى إلى ١٠٪ ، وأغلب الحالات الشديدة والحرجة موجودة منذ حوالي ثلاثة أسابيع.