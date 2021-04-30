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مجلس الاتحاد الروسي يشكل وفداً لمواكبة عملية الانتخابات الرئاسية في سورية بناء على دعوة رسمية منها

أعلن رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي غريغوري كاراسين أن المجلس سيشكل وفداً لمواكبة عملية الانتخابات الرئاسية في سورية بناء على دعوة رسمية بهذا الخصوص.

ووافق مجلس الشعب أول أمس بالأكثرية خلال الجلسة الحادية عشرة من الدورة الاستثنائية الثانية على دعوة بعض برلمانات الدول الشقيقة والصديقة لمواكبة عملية انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية والاطلاع على مجريات سيرها.

وقال كاراسين لوكالة «سبوتنيك» اليوم: “تلقينا دعوة رسمية من الجانب السوري لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية في سورية وسنشكل مجموعة من المراقبين في وقت لاحق”.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق اليوم استعداد موسكو لإرسال مراقبين للانتخابات الرئاسية في سورية.

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