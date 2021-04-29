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سيارة تُخرج محوّلة كهربائية عن الخدمة في حماة

أدى اصطدام سيارة ببرج كهرباء يقع على طريق عام حماة ـ  كفربهم الجديد إلى سقوط محولة كهربائية باستطاعة 400 كيلو فولت أمبير وعطبها وخروجها عن الخدمة مع تضرر البرج والسيارة.

وأوضح المدير العام للشركة العامة لكهرباء محافظة حماة المهندس أحمد اليوسف في تصريح لمراسل مساء اليوم أن سيارة “بيك اب سكودا” انحرفت عن مسارها واصطدمت بالبرج ما أسفر عن انهياره وسقوط المحولة الكهربائية على الأرض وإلحاق أضرار كبيرة في تجهيزاتها وتعطلها وخروجها عن الخدمة وبالتالي انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة التي تغذيها المحولة بالكهرباء وهي المنازل السكنية والمنشآت الواقعة على جانبي الطريق.

وأشار اليوسف إلى أن العمل حالياً جار على إصلاح الأضرار وتأمين البدائل اللازمة.

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