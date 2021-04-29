إخماد حريق أعشاب ومخلفات صناعية على طريق حمص ـ حماة

أخمد كوادر إطفاء حمص اليوم حريقاً نشب بأعشاب ومخلفات صناعية في منطقة الصناعة على طريق حمص حماة.

وذكر العميد غياث عاقل مدير الدفاع المدني بحمص في تصريح لمراسل سانا أن غرفة عمليات فرع الدفاع المدني تلقت بلاغاً حول نشوب حريق بأعشاب ومخلفات صناعية في منطقة الصناعة قرب شركة النسيج على طريق حمص حماة وعلى الفور توجه عناصر الدفاع المدني إلى المكان وسيطروا بالتعاون مع فوج إطفاء حمص على الحريق وأخمدوه وقاموا بعمليات التبريد.

ودعا عاقل المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر وعدم رمي أعقاب السجائر على جوانب الطرق لتجنب حدوث الحرائق وضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حريق لإخماده على الفور.