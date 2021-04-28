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رئيس مجلس الشعب يعلن تبلغ المجلس من قبل المحكمة الدستورية العليا بتقديم ثلاثة طلبات ترشح جديدة إلى منصب رئيس الجمهورية

أعلن رئيس مجلس الشعب حموده صباغ تبلغ المجلس من قبل المحكمة الدستورية العليا اليوم بتقديم أحمد غياث محمد شفيق صيداوي وطليع صالح ناصر وبشير محمد البلح ثلاثة طلبات ترشح جديدة إلى منصب رئيس الجمهورية ليرتفع عدد طلبات الترشح إلى 44.

وكان رئيس مجلس الشعب أعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية تطبيقاً لأحكام الدستور اعتباراً من يوم الاثنين 19 نيسان الجاري ويستمر تقديم طلبات الترشح إلى المحكمة الدستورية العليا حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الأربعاء الـ 28 من نيسان 2021.

«سانا»

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