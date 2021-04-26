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رئيس مجلس الشعب يعلن تبلغ المجلس بتقديم طلبي ترشح جديدين إلى منصب رئيس الجمهورية

أعلن رئيس مجلس الشعب حموده الصباغ أن المجلس تبلغ اليوم من قبل المحكمة الدستورية العليا بتقديم محمد بشار فايز ياسين الصباغ ومحمد حيدر الشجاع طلبي ترشح إلى منصب رئيس الجمهورية ليرتفع عدد طلبات الترشح إلى منصب رئيس الجمهورية إلى 23.

وكان رئيس مجلس الشعب أعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية تطبيقاً لأحكام الدستور اعتباراً من يوم الاثنين الماضي ويستمر تقديم طلبات الترشح إلى المحكمة الدستورية العليا حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الأربعاء الـ 28 من نيسان 2021.

«سانا»

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