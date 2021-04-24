بدء تشغيل محطة مياه عللوك في الحسكة بشكل تدريجي

الحسكة ــ خليل اقطيني

أعلن المدير العام لمؤسسة المياه في الحسكة المهندس محمود العكلة لـ(تشرين) عن بدء تشغيل محطة مياه عللوك الكائنة في ريف منطقة رأس العين المحتلة في الريف الشمالي الغربي للحسكة والمغذية لمليون إنسان من سكان منطقة الحسكة وضواحيها وناحية تل تمر وقراها بشكل تدريجي.

وأوضح المهندس العكلة أنه في حال عدم حصول مفاجآت وبقاء الوضع على ما هو عليه فإن ضخ مياه الشرب باتجاه أحياء وسط مدينة الحسكة وتل حجر والحي العسكري والميريديان حسب برنامج التقنين المقرر سيتم فوراً بعد امتلاء خزانات التجميع في محطة ضخ الحَـمـّة.

مبيناً أن ورشات المؤسسة العامة لمياه الشرب والشركة العامة للكهرباء تمكنت بمؤازرة الأصدقاء الروس من الدخول إلى محطة مياه عللوك صباح هذا اليوم. وباشرت فوراً بإزالة التعديات الحاصلة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة المرتبطة بقوات الاحتلال التركي العثماني الجديد على خط التيار الكهربائي المغذي لمحطة مياه عللوك والممتد من محطة تحويل الدرباسية 20 /66 ك.ف (70 كم شمال غرب الحسكة). والتي أدت إلى انخفاض الجهد الكهربائي المغذي لمحطة عللوك وتوقفها عن العمل، الأمر الذي حرم السكان من مياه الشرب وزيادة معاناتهم من جراء ذلك، وخاصة في أيام الصوم في شهر رمضان المبارك من جهة، وفي ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا من جهة ثانية.

وأكد المهندس العكلة أن التعديات الجارية على خط التوتر الكهربائي المغذي لمحطة مياه عللوك من محطة تحويل الدرباسية تتمثل بالاستجرار غير الشرعي من قبل قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها، ما يؤدي إلى رفع حجم الاستجرار الفعلي من الكهرباء من 3 ميغا وهي كامل حاجة محطة مياه عللوك إلى 8 ميغا، الأمر الذي يؤدي إلى فصل الحمايات كون الحمولة تتجاوز استطاعة الخط من جراء قيام مرتزقة الاحتلال التركي بمد خطوط غير نظامية إلى القرى التي احتلوها في محيط مدينة رأس العين في التاسع من شهر تشرين الأول من عام 2019 من أجل تشغيل محركات الآبار الزراعية التي استولوا عليها بعد تهجير وطرد الأهالي منها وهو ما يشكل ضغطاً كبيراً وحمولات زائدة على محطة تحويل كهرباء الدرباسية.

وأشار المهندس العكلة إلى أن هذه التعديات تحصل باستمرار، ما أدى إلى توقف محطة مياه عللوك عن العمل 19 مرة ولفترات زمنية طويلة بعضها وصل إلى 35 يوماً وعدم ضخ مياه الشرب خلال تلك التوقفات الإجبارية المتعمدة لنحو مليون إنسان يقطنون في مدينة الحسكة والضواحي المحيطة بها حتى البحرة والهول شرقاً على بعد 60كم وشمالاً بحدود 30 كم وغرباً بحدود 15كم وجنوباً بحدود 20 كم بمياه الشرب، ويمتد فرع منها إلى بلدة تل تمر وقراها حتى محطة الرقبة التي تغذي 50 قرية مع البلدة الأمر الذي يُـظْـهِـر مدى الاستهتار لدى قوات الاحتلال التركي العثماني الجديد ومرتزقتها من المجموعات الإرهابية المسلحة بحياة الناس، ضاربين بذلك كل العهود والمواثيق الإنسانية والقانون الدولي عرض الحائط.