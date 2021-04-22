إكثار البذار .. الإقلاع بالمرحلة الأخيرة للمشروع الوطني للبطاطا

ميليا اسبر

أكدّ مدير المؤسسة العامة لإكثار البذار الدكتور بسام السليمان في تصريح لـ« تشرين» أن العمل مستمر في المؤسسة بهدف إنتاج كل البذار من مختلف المحاصيل

رغم أنّ المؤسسة تعاني صعوبات عديدة تعترض العمل أهمها: النقص الكبير في الكادر الفني من مهندسين ومراقبين بكل الاختصاصات من كهربائيين – ميكانيكيين وسائقين ، إضافة إلى قدم مراكز الغربلة والحاجة لإعادة تجديدها ولاسيما مركزي كفربهم في حماة وإزرع في درعا، إضافة إلى النقص الحاد في الآليات وقدم الموجودة منها، ومع ذلك، ففي مجال إنتاج بذار القمح تواصل اللجان الفنية المشكلة في كل فروع المؤسسة جولاتها الحقلية اليومية على حقول المزارعين المتعاقدين مع المؤسسة لمتابعة حالة هذه الحقول وإعطاء التوجيهات الفنية الضرورية للمزارعين لضمان إنتاج كامل الخطة المقررة من بذار القمح لهذا العام والمقدرة بحوالي 100 ألف طن وبأفضل مواصفات الجودة وذلك بزيادة قدرها حوالي 25 ألف طن عن خطة العام الماضي التي كانت 75 ألف طن، إضافة إلى استمرار عمليات الصيانة لكل مراكز الغربلة العائدة للمؤسسة حتى تكون بأتم الجاهزية الفنية للبدء بعمليات غربلة وتعقيم البذار فور استلامه من المزارعين في شهر حزيران.

مدير مؤسسة إكثار البذار كشف أنه تم في العام الحالي الإقلاع بالمرحلة الأخيرة ضمن مراحل العمل في المشروع الوطني وهي مرحلة الحقول المفتوحة التي تهدف لإنتاج بذار البطاطا من مرتبة الايليت حيث تمت زراعة حوالي 120 هكتاراً، ومن المتوقع أن يبلغ إنتاجها حوالي 2000 طن من بذار البطاطا مرتبة ايليت والذي سيتم بيعه للمزارعين لزراعته في أراضيهم .

أما في مجال بذار البطاطا فأوضح السليمان أنّ المؤسسة أنهت عملية توزيع البذار المستورد من قبلها على المزارعين وبلغت الكمية الموزعة حوالي 13 ألف طن، وذلك من الأصناف المكتتب عليها من قبل المزارعين حيث تمت تلبية رغبة المزارعين بنسبة 100% من الأصناف المرغوبة من قبلهم .

وعن المشروع الوطني لإنتاج بذار البطاطا بيّن أنّ المؤسسة نفذت كامل خطتها المقررة للعام الحالي، حيث تمت زراعة البيتين الزجاجيين العائدين للمؤسسة في كل من حلب وطرطوس بالشتول المنتجة ضمن مختبرات زراعة الأنسجة والتي من المتوقع أن تنتج حوالي 350 ألف درنية أمات والتي تتميز بخلوها من المسببات المرضية وخاصة الفيروسية منها، مشيراً أنه تمت زراعة 521 بيتاً شبكياً للحصول على بذار السوبر إيليت الذي يمثل المرحلة الثانية ضمن سلسلة إنتاج بذار البطاطا وتم توزيع هذه البيوت على محافظات السويداء وحلب وحماة ومن المتوقع أن يبلغ إنتاجها حوالي 600 طن من بذار البطاطا مرتبة سوبر ايليت.

أما بالنسبة لبذار القطن فقد بدأت المؤسسة بعمليات بيع البذار عبر فروع المؤسسة والمصرف الزراعي وقد بلغت الكميات الموزعة لتاريخه حوالي 320 طناً.