حلب .. تشديد الرقابة على الأسواق وتوقعات بانخفاض الأسعار

حلب - رحاب الإبراهيم

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب أحمد السنكري أن أسعار السلع ستشهد انخفاضاً تدريجياً في أسواق حلب وخاصة بعد تطبيق المرسوم رقم 8 ولاسيما لجهة أنه يتضمن عقوبات مشددة بحق المخالفين، الذين تسببوا في موجات الغلاء الأخيرة من دون وجود مبررات منطقية لهذه الشطحات الكبيرة.

وبيّن السنكري أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب بدأت تطبيق المرسوم منذ يوم الخميس الفائت ونظمت بموجبه 9 ضبوط حتى يوم الأحد الفائت, تركزت على تجار الأمبيرات لجهة عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إعطاء فواتير للمستهلك، موضحاً أن دوريات الرقابة التموينية ستعمل وفق حملات منظمة على نحو يسهم بضبط الأسواق وتنظيمها، الأمر الذي سيؤدي حكماً إلى تخفيض الأسعار إلى مستويات مقبولة مع تطبيق المرسوم على نطاق أوسع وخاصة أن العقوبات تعد رادعة بشكل كاف للتجار المخالفين، الذين سيلتزمون حتماً ببنوده خوفاً من المخالفات الشديدة التي تصل إلى الحبس ودفع غرامات مالية كبيرة تصل إلى الملايين وتحديداً فيما يخص المواد المجهولة المصدر والمشتقات النفطية والمواد المدعومة والمقننة.

مضيفاً إن المخالفات لا تطبق إلا على المخالفين، الذين يستحقونها في حال ارتكاب تجاوزات بحق المواطن ولقمة عيشه.

وبالمقابل بيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب أن بعض الأشخاص قد يستغلون المرسوم لتحقيق مآرب شخصية عبر تقديم شكاوي كيدية بحق بعض التجار، لكن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب متيقظة لهذا الأمر وتدقق بأي شكوى ولا تبت فيها قبل التحقق من صحتها والتأكد من مصداقيتها قبل توجيه الاتهام أو تنظيم العقوبة بأي تاجر.

وحول الضبوط المنظمة خلال شهر رمضان والإجراءات المتخذة لضبط الأسواق أكد السنكري أن المديرية عملت على تنظيم الدوريات على قلتها وفق مجموعات توزع على 14 قطاع ليتم العمل وفق حملات منظمة لتحقيق الغاية في ضبط المخالفين، لافتاً إلى أن الدوريات نظمت منذ بداية شهر نيسان وحتى النصف منه 294 ضبطاً منها، كما تم تنظيم 95 ضبطاً في أيام شهر رمضان الفضيل، إضافة إلى أخذ عينات وتحليلها وخاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية التي تحتاجها الأسرة في شهر رمضان كالأجبان والألبان والتمور والمعروك وغيرها.

ولفت السنكري إلى التركيز كما العادة على الأفران، حيث يوجد دورية متخصصة لمراقبتها ومعرفة مدى التزامها بتصنيع رغيف الخبز والتلاعب بوزن ربطة الخبز، كما يوجد دوريات متخصصة بالمقاييس والمكاييل لضبط عمل الكازيات.

ت – صهيب عمراية