سدود القنيطرة تسهم في ري محاصيل درعا

درعا - وليد الزعبي

أوضح المهندس محمد منير العودة مدير الموارد المائية في درعا أنه في إطار حرص الحكومة على تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي للفلاحين ولاسيما المحافظات الزراعية وجه وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد الهيئة العامة الموارد المائية بتزويد محافظة درعا بمياه الري من سدود محافظة القنيطرة، وبناء على ذلك طلب المهندس عمر كناني مدير عام الهيئة من مديريتي الموارد في درعا والقنيطرة تنفيذ ذلك على الفور، لتبدأ بالفعل عملية استجرار المياه بكمية إجمالية تصل إلى 5 ملايين متر مكعب, وذلك من سد الرقاد في محافظة القنيطرة إلى سد غدير البستان في محافظة درعا, ومنه إلى سدي عابدين والشيخ مسكين، لافتاً إلى أن هذه العملية التي تأتي في ظل حالة الجفاف التي تسود محافظة درعا سيكون لها الأثر الكبير في إنقاذ محاصيلها الزراعية, ولاسيما محصول القمح الاستراتيجي، حيث ستتم من السدود المذكورة عملية توزيع المياه عبر شبكاتها إلى جميع المساحات الزراعية التي تتغذى منها، وهو ما ينعكس إيجاباً على تحسن إنتاجية المحاصيل ويخفف من الأعباء التي يتكبدها الفلاح في حال الاعتماد على الري من الآبار الزراعية التي يتطلب تشغيلها كميات كبيرة من المحروقات بتكاليف باهظة جداً لا قدرة للعديد منهم على احتمالها.