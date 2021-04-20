تقديرات بإنتاج 27.7 ألف طن قمح في طرطوس

طرطوس- مصطفى برو

أكد المهندس علي يونس مدير زراعة طرطوس أنّ الحالة العامة لمحصول القمح في المحافظة جيدة في الأراضي المروية والبعلية ولم تسجل إصابات مرضية تذكر في المحصول لا بالصدأ الأصفر ولا بالإصابات الفطرية ولا بالصدأ الأسود الذي يحتاج درجات حرارة عالية لم تشهدها المحافظة حتى تاريخه، فقط هناك إصابات صغيرة ومحدودة جداً بدودة القمح, تمت معالجتها بمبيد جهازي في حينه، وتركزت في منطقة سهل عكار, أما المناطق الجبلية فهي خالية من أي إصابة، وتم في حينه إعطاء الإرشادات اللازمة للفلاحين لمكافحة الإصابات في توقيتها المناسب, وأضاف: إن المحصول يمر حالياً بمرحلة بين طرح السنابل والنضج اللبني لها حسب مواعيد الزراعة في المناطق السهلية والجبلية، وبلغت المساحة المزروعة بالقمح المروي بحدود ٤٣٥٠ هكتاراً, والمساحة البعلية ٧٩٢٠ هكتاراً , والمساحة التحميلية «بين الأشجار» بحدود ٤٣٥٠ هكتاراً بمساحة إجمالية ١٦٦٢٠ هكتاراً يقدر إنتاجها بحدود ٢٧٧٦٠ طناً.