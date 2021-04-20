مقتل الرئيس التشادي

المصدر: وكالات

أعلن متحدث باسم القوات المسلحة في تشاد، اليوم الثلاثاء، مقتل رئيس الدولة إدريس ديبي

وقال الجنرال عزم برماندوا أغونا، اليوم، إن الرئيس إدريس ديبي توفي متأثراً بإصابته في معارك مع حركات مسلحة.

وأوضح المتحدث أن ديبي قتل خلال زيارته لقوات الجيش في جبهة القتال ضد متمردين في شمال البلاد، وذلك بعد يوم من إعلان فوزه برئاسة الدولة لولاية سادسة.

وكانت حملة ديبي الانتخابية أعلنت اليوم أنه توجه إلى “خطوط جبهة كي ينضم إلى قوات تحارب الإرهابيين”.

وفي يوم الانتخابات هاجم متمردون متمركزون في ليبيا قرب حدودها مع تشاد، أحد مراكز حرس الحدود وتقدموا مئات الكيلومترات داخل الأراضي التشادية عبر الصحراء.