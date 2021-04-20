تأخر وصول رسائل السكر والرز يثير المخاوف من عدم تسليمها في الوقت المحدد

دمشق – مايا حرفوش

كثرت تساؤلات الناس مؤخراً بسبب البطء في إرسال الرسائل النصية للسكر والرز الى المواطنين منذ أكثر من خمسة عشر يوماً ، رغم توافر مادتي السكر والرز في مراكز السورية للتجارة ولم يبقَ سوى عشرة أيام على انتهاء المدة المحددة لاستلام المخصصات، وقد وصلت شكاوى عديدة من المواطنين الى الصحيفة فيما يتعلق بتأخر إرسال الرسائل النصية للمواطنين للحصول على مستحقاتهم من المواد المدعومة .

المواطنة منال قالت: منذ عشرين يوماً لم تعد ترد رسائل نصية لإعلام المواطنين بخصوص استلام مقنن الرز والسكر إلا ما ندر، فعند مراقبتي لعدد الأشخاص الذين يستلمون في كل يوم أجد بأنه في كل يوم يحصل عشرة أشخاص فقط على مخصصاتهم ، علماً أنني كنت قد راجعت نافذة بيع “السورية للتجارة” عدة مرات من دون جدوى، مع الإشارة إلى أنني تقدمت بطلب الحصول على المواد عبر البرنامج الإلكتروني المخصص من قبل الشركة لهذا الغرض وذلك منذ شهرين ونصف الشهر وفي كل مرة كنت أشاهد كميات كبيرة من السكر والرز متوافرة في جميع مراكز بيع السورية للتجارة ومكدسة على الرفوف وفي أرضية الصالات.

مضيفة : أتمنى ألا يتكرر ما حدث في الدفعة الماضية، عندما تأخر تسليم المادتين للمواطنين، وبعد انقضاء المهلة المخصصة في نهاية شهر كانون الأول الماضي قامت المؤسسة بتسليم المواطنين عن طريق السيارات الجوالة وحدثت ازدحامات شديدة بالإضافة إلى عدم حصول الآخرين عليها نتيجة الازدحام وانقضاء المهلة المخصصة ، لذلك نتمنى ألّا تتكرر هذه الحادثة.

مدير عام السورية للتجارة أحمد نجم أوضح أن موضوع الرسائل النصية الخاصة باستلام مادتي السكر والرز مؤتمت، وأشار إلى أن كميات السكر والرز متوافرة بشكل جيد، مؤكداً أن نسبة إنجاز توزيع المادتين كبيرة حتى اليوم ولكن الكميات التي سيتم توزيعها كبيرة جداً ونحتاج وقتاً كبيراً لتغطيتها ونقلها إلى جميع المحافظات، فهناك زيادة كبيرة في عدد البطاقات إذ وصل عددها إلى ثلاثة ملايين ونصف المليون بطاقة بزيادة كبيرة على المرات السابقة، لذلك نعمل على تأمين الكميات لجميع الصالات بالإضافة الى أن كل صالة لها طاقة استيعاب لايمكن تجاوزها .