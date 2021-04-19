صيانة شبكات الري في اللاذقية

اللاذقية – رحاب رجب

أكد المهندس فراس أحمد حيدر مدير الموارد المائية في اللاذقية لـ(تشرين) أن المديرية تقوم بأعمال الصيانة لجميع منشآت الري لتأمين جاهزيتها لموسم السقاية للعام الحالي وفق خطة سنوية، يتم خلالها صيانة السدود المنفذة والمستثمرة وعددها /١٤/ سداً وتشمل صيانة البوابات وتعشيب جوانب الأقنية والأوجه الأمامية والخلفية للسدود وتأهيل الشبكات للسدود المستثمرة والآبار البيزومترية.

وأشار حيدر إلى صيانة شبكات الري الرئيسية والفرعية وتشمل تعزيل الأقنية الرئيسية والفرعية وإصلاح بعض السيفونات وإصلاح أعطال السكورة والبوابات واستبدال التالف منها. بالإضافة إلى صيانة الطرق الموافقة للأقنية ومنشآت الري وصيانة البلاطات البيتوتية للأقنية المكشوفة وتنفيذ العزل لمواقع الشرب في الأقنية والأحواض وذلك وفقاً للأعطال التي ظهرت خلال موسم الاستثمار للعام الماضي.

كما لفت حيدر إلى صيانة محطات الضخ في المديرية عددها /٥٤/ محطة، وتشمل صيانة المحركات الكهربائية والمضخات واستبدال البعض منها حسب الحاجة وصيانة لوحات القيادة والتحكم وصيانة بوابات الدخول للمحطة، بالإضافة لصيانة مراكز التحويل والتوزيع والتجميع الكهربائية وشبكات التوتر المتوسط والعالي.

وبيّن حيدر أنه يتم بشكل دوري صيانة مجموعة الضخ لمحطتي ضخ مياه الشرب لمدينتي اللاذقية وطرطوس.