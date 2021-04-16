أسعار الخضار ترتفع .. و«السورية للتجارة» تسعى لكسر الاحتكار بالسويداء

السويداء - ضياء الصفدي

لم يطرأ انخفاض ملموس على أسعار الخضار خلال الفترة الماضية في أسواق محافظة السويداء، و بقيت مع أغلب أنواع الفواكه تفوق القدرة الشرائية للمواطن، و بانتظار الخضار الصيفية لعل وفرتها تكسر الأسعار.

وفي جولة على الأسواق التقت (تشرين) عدداً من المواطنين حيث أكدوا أن أسعار بعض أنواع الخضار والفواكه لم تنخفض، إذ ارتفع سعر كيلو البطاطا خلال اليومين الماضيين إلى ١٣٠٠ ليرة، وقفز سعر كيلو الخيار إلى ١٤٠٠ ليرة، و الكوسا إلى ١٣٠٠ والبندورة ١٢٠٠ ليرة، والباذنجان قفز سعره إلى ١٢٠٠ ليرة؛ والبصل إلى ٨٥٠ ليرة و الفاصولياء الخضراء ٣٠٠٠ ، و الفليفلة الحارة ٤٠٠٠ والحلوة ٣٧٠٠.

وواصلت أسعار الفواكه الصعود أيضاً، إذ وصل سعر كيلو البرتقال إلى٢٠٠٠ ليرة، بينما بقي الموز عند ٤ آلاف ليرة، والليمون الحامض بحوالي ١٨٠٠ ليرة، والفريز ٣٥٠٠ ليرة.

وعن التدخل الإيجابي في سوق الخضار والفواكه من قبل (السورية للتجارة) ، أكد مدير فرعها في السويداء عاصف حيدر أن المؤسسة تسعى دائماً لكسر احتكار التجار وتخفيض الأسعار ، مبيناً أن فرع المؤسسة السورية للتجارة في السويداء استجر كمية 7 أطنان من الخضار وبدأ طرحها في صالة المدينة بأسعار مخفضة عن السوق. وتشمل الكميات المستجرة البندورة البانياسية والباذنجان والبطاطا المالحة والخيار البلاستيكي والبصل اليابس و الليمون الحامض.

وأشار حيدر إلى أن الإقبال على صالات السورية للتجارة خلال الأيام الأولى من شهر رمضان كان جيداً، وأن المخطط لحجم المبيعات خلال العام ٢٠٢١ هو ٣ مليارات ليرة ، بينما بلغت المبيعات في الربع الأول ملياراً و ٨٧٠ مليون ليرة، ما يدل على كسب المؤسسة لثقة المواطن.

وبيّن حيدر أن التخفيضات لأسعار الخضار المطروحة تراوحت بين 30 و 40 في المئة لبعض الأنواع عن السوق وذلك بما يتماشى مع الجهود المبذولة لتعزيز دور المؤسسة في التدخل الإيجابي بالسوق، مشيراً إلى استمرار الفرع باستجرار كميات إضافية من الخضار خلال الأيام القادمة بهدف توفيرها للمواطنين بشكل جيد.