وضع أول محطة كهروضوئية في ريف جبلة بالخدمة

اللاذقية - يوسف علي

افتتحت أول محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية اليوم في بلدة عين شقاق بريف جبلة، وأوضح إبراهيم خضر السالم محافظ اللاذقية أن هذا المشروع الذي يعتمد على إنتاج الطاقة النظيفة المتجددة يساهم في رفد الشبكة الكهربائية ويخفف الضغط عنها بما يحسن من وثوقية وكمية الكهرباء المنتجة، مبيناً أن المحافظة تقدم التسهيلات لإقامة هكذا مشاريع استثمارية من قبل القطاع الخاص المساهمة في تحسين الوارد الكهربائي المنزلي وهناك طلبات استثمار مماثلة تقدم لها التسهيلات وفق التشريعات والقوانين الناظمة، منها محطة في قرية فدره.

بدوره، بيّن الدكتور يونس علي مدير عام المركز الوطني لبحوث الطاقة في وزارة الكهرباء أن مشروع الطاقة الكهروضوئية اليوم حصل على ترخيص وفق القانون 32 لعام 2010 حيث تلتزم الوزارة بشراء الطاقة المنتجة لديه لمدة 25سنة وهو الأول على مستوى محافظة اللاذقية والخمسون على مستوى سورية وينتج 100كيلو واط ساعي وقد تم ربطه مع الشبكة العامة الكهربائية، حيث يغذيها بالكمية المنتجة والأهم هو نشر ثقافة إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر نظيفة متجددة ومنها الطاقة الشمسية وتشجيع المستثمرين وفق أحكام القانون وتقديم التسهيلات الممكنة والتحفيزات لإقامة مشاريع طاقة متجددة باستطاعات أكبر بمساهمة القطاع الخاص.

وأشار علي إلى أن ظروف الحرب الإرهابية على سورية تتطلب اتخاذ إجراءات لتحسين إنتاج الكهرباء و تشجيع القطاع الخاص على استثمارات إنتاج الطاقة النظيفة المتجددة مستفيدين من التشريعات الناظمة لإقامة مشاريع الطاقة الشمسية وغيرها من الطاقات المتجددة والنظيفة.

وبيّن المهندس جابر عاصي مدير الشركة العامة لكهرباء اللاذقية أن هذه المشاريع في توليد الطاقة الكهربائية النظيفة توفر من استخدام الطاقة الأحفورية وحوامل الطاقة وتوفر القطع الأجنبي ويتم دعم هذه المشاريع التي يقوم بها القطاع الخاص والقطاع المشترك.

وأضاف في سياق متصل بأن العمل مستمر في مشروع توليد محطة الرستن بالغاز التي تنتج 100ميغا واط ساعي على الأقل ومن المتوقع انتهاء الأعمال بها خلال هذا العام.

كما أوضح المهندس عيسى سلوم مسؤول شركة (ستروي) الروسية المنفذة للمشروع أن المشروع يمكن أن ينتج سنوياً 180 ألف كيلو واط ساعي، قيمتها حسب سعر الصرف الجديد أكثر من 33 مليون ليرة بحيث تسترد قيمة المشروع خلال 4 سنوات، ومن شأن هذا المشروع رفد الشبكة الكهربائية بـ 100كيلو واط ساعي ويمكن أن تزداد حتى 10 أضعاف حسب تصميم المشروع، حيث يربط على شبكة المنخفض من خلال الألواح اللاقطة و وأجهزة “انفرتير” التي تحول الطاقة من مستمرة إلى متوترة من DC إلى AC حيث يمكن إلغاء التقنين للقرية التي يغذيها فينخفض الضغط عن الشبكة العامة وهكذا مع مشاريع أخرى.

بدوره، قال موفق نصور صاحب مشروع الطاقة الكهروضوئية : إن مساحة موقع المشروع هي 1000 متر مربع وبلغت تكاليف تنفيذه حتى الآن حوالي 160مليون ليرة وقد حصل على الترخيص من المحافظة والوزارة بشكل ميسر وقدمت له كل التسهيلات ويمكن أن يسترجع قيمة المشروع خلال 4 أو 5 سنوات حسب التسعيرة المحددة من الوزارة وينصح المستثمرون بمشاريع كهذه تؤمن الكهرباء النظيفة والموارد المالية الجيدة، حيث تدعم الدولة الكهرباء بسعر عادل ضمن شرائح، كما أن الأرض التي شغلها المشروع يمكن زراعتها واستثمارها زراعياً.