«الشعوب الديمقراطي»: أردوغان لص ينهب ممتلكات الدولة التركية

وصفت الرئيسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي في تركيا بارفين بولدان رئيس النظام التركي رجب أردوغان بـ «لص ينهب ممتلكات الدولة التركية».

وخلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبها في أنقرة اليوم أشارت بولدان إلى حديث الأوساط المالية عن غياب 124 مليار دولار من حسابات المصرف المركزي التركي وقالت: يبدو واضحاً أن أردوغان هو السبب فمن يملك مفتاح المصرف المركزي هو المسؤول عن نهب هذه الأموال وإذا كان الحرامي داخل المنزل فلماذا نبحث عنه في الخارج.

ويعمل أردوغان منذ توليه رئاسة النظام في تركيا على تحويل تركيا إلى دولة الرجل الواحد وإنهاء كل مظاهر الديمقراطية واستهداف المعارضين بالسجن والتضييق ومصادرة الحريات.