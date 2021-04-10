المهندس عرنوس يضع حجر الأساس لمحطة توليد كهروضوئية في صناعية الشيخ نجار

حلب- رحاب الإبراهيم

يبدو أن أهل حلب على موعد قريب للخلاص من التقنين القاسي الذي شهدته العاصمة الاقتصادية مؤخراً وعودة المعامل للإنتاج بطاقة إنتاجية أكبر خلال الفترة القادمة وذلك عبر قيام الحكومة بإعادة تأهيل مجموعتي التوليد الأولى والخامسة في المحطة الحرارية، التي تعرضت إلى دمار كبير من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة على نحو أثر على القطاع الكهربائي في مدينة حلب، إضافة إلى وضع الحجر الأساسي لمحطة توليد كهروضوئية في المدينة الصناعية في الشيخ نجار، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تحسين الواقع الصناعي والإنتاجي في هذه المدينة الصناعية الهامة.

رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس بدأ جولته مع الوفد الحكومي المرافق له بالاطلاع على واقع المحطة الحرارية، التي تعرضت إلى دمار كبير على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة، حيث أكد أنه سيتم إعادة تأهيل مجموعتي التوليد الأولى والخامسة على نحو سيؤمن 400 ميغاواط لمدينة حلب، على أن يتم العمل على إنجاز مجموعة التوليد الأولى لوضعها في الخدمة مطلع العام القادم كحد أقصى.

واستكمل رئيس مجلس الوزراء جولته بوضع حجر الأساس لمشروع محطة توليد الشيخ نجار الكهروضوئية باستطاعة 33 ميغا واط.

وعن أهمية إنشاء المحطة الكهروضوئية في مدينة الشيخ نجار أكد حازم عجان مدير المدينة الصناعية في الشيخ نجار أنه سيكون لها قيمة مضافة لكونها ستسهم عند وضعها في الخدمة بتأمين استقرار التيار الكهربائي في المدينة الصناعية، مشيراً إلى أن إنشاء هذه المحطة جاء بموجب توقيع عقد بين المدينة الصناعية للشيخ نجار والمؤسسة العامة لتوليد الكهرباء بقيمة 36 مليون يورو، على أن تولد 33 ميغا واط .

وبين مدير المدينة الصناعية في الشيخ نجار أن كمية الكهرباء المولدة بموجب هذه المحطة ستؤمن حاجة المدينة الصناعية في الشيخ نجار، والفائض سيتم توزيعه على المناطق الأخرى كونها مربوطة أساساً على الشبكة الكهربائية وخاصة أن المحطة تعتمد على الطاقات المتجددة وتحديداً الطاقة الشمسية، أي أن فترة التوليد ستكون في أوقات النهار فقط، على نحو يشكل رافداً أساسياً لتغذية معامل المدينة الصناعية في الشيخ نجار.

وأعلن عجان التوجه لإنشاء محطة غازية في المدينة قريباً، لكن الأمر لا يزال قيد البحث بين المدينة الصناعية وإحدى الشركات المختصة.

ت- صهيب عمرايا