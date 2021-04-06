شمخاني: نرفض دخول أي مفاوضات خارج الاتفاق النووي

أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني اليوم رفض بلاده الدخول بأي مفاوضات خارج إطار الاتفاق النووي وفي أي ظروف مطالباً من جديد بوجوب رفع الحظر الأمريكي.

ونقلت وكالة أنباء «فارس» عن شمخاني قوله رداً على تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي المتمثلة بأن واشنطن ستسعى إلى اتفاق أطول مع إيران بعد العودة إلى الاتفاق النووي: سواء كانت لدى أوروبا الإرادة أو القدرة على إقناع الولايات المتحدة برفع جميع الحظر

دفعة واحدة وبالعودة إلى التزاماتها أم لا لن تكون هناك إمكانية لدخول إيران في مفاوضات خارج إطار الاتفاق النووي مهما كانت الظروف.

«سانا»