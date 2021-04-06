دراسة أمريكية: لا علاقة بين الإصابة بكورونا وفصيلة الدم

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن فصيلة دم الشخص لا علاقة لها بخطر الإصابة بفيروس كوفيد19 الحاد.

وأشارت مجلة «غاما نت وورك اوبن» الأمريكية إلى أن أطباء أمريكيين درسوا بيانات لأكثر من 100 ألف شخص ممن خضعوا لاختبار كوفيد 19 في العام الماضي وتوصلوا إلى عدم وجود أي رابط بين فصيلة الدم وفرص الإصابة بكورونا.

وتعليقا على الدراسة قال الدكتور جيفري أندرسون من معهد القلب بمركز«انتر ماونتين» الطبي في مدينة سولت ليك أنه مع تقارير مرفقة من بلدان متفرقة من العالم بهذا الخصوص بدأنا بدراسة كبيرة لأشخاص أصيبوا بكورونا أو خضعوا لاختبارات الكشف عن المرض وتوصلنا إحصائياً إلى عدم وجود أي صلة بفصيلة الدم.