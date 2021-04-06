أكثر من 150 قتيلاً وعشرات المفقودين في فيضانات إندونيسيا

لقي ما لا يقل عن 157 شخصاً مصرعهم واعتبر العشرات في عداد المفقودين في فيضانات وانزلاقات تربة ناجمة عن الإعصار سيروجا في إندونيسيا وتيمور الشرقية.

وبحسب حصيلة جديدة نشرها اليوم المركز الإندونيسي لإدارة الكوارث وأوردتها «سانا» فقد لقي 130 شخصاً حتفهم في جزر عدة قريبة من تيمور الشرقية، فيما عثر على جثث 27 شخصا آخرين.

وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى 113 قتيلاً، فيما تواصل فرق الإنقاذ في إندونيسيا البحث عن أكثر من 70 شخصاً مفقودين، مستخدمة أحيانا الحفارات لإزالة الركام الناجم عن مرور الإعصار.

وتسببت الأمطار الغزيرة جداً في الأيام الأخيرة بفيضانات وانزلاقات تربة جرفت عشرات المنازل ولجأ أكثر من عشرة آلاف شخص إلى مراكز إيواء.

وطمرت الوحول الكثير من المنازل والطرقات والجسور واقتلعت أشجارا ما يعرقل عمل عناصر فرق الإنقاذ الذين يحاولون الوصول إلى أكثر المناطق تضرراً.

بدوره قال راديتيا جاتي الناطق باسم الوكالة الإندونيسية لإدارة الكوارث: إنه يتوقع أن تستمر الأحوال الجوية السائدة في الأيام المقبلة بسبب الإعصار الذي يتجه الآن إلى ساحل استراليا الغربي.