مشروعات للنهوض بواقع مياه الشرب في درعا

درعا- وليد الزعبي

أوضح المهندس محمد المسالمة مدير عام مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي في درعا أنه تم البدء بتنفيذ خط جر رئيسي من مشروع مياه القنية إلى الخزان الرئيسي بمدينة الصنمين بكلفة تصل إلى مليار ليرة، وذلك بهدف تحسين واقع مياه الشرب في المدينة المذكورة، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع ووضعه بالخدمة مع بداية الصيف القادم، كما باشرت المؤسسة بتنفيذ محطة ضخ لإرواء مدينة الحارة بكلفة 175مليون ليرة وبدأت بحفر 7 آبار لمياه الشرب, تتوزع في كل من مدن وبلدات نوى وجاسم والحارة وكريم الشمالي بكلفة تقديرية تبلغ للبئر الواحد حوالي 15 مليون ليرة، فيما انتهت أعمال حفر آبار أخرى في كل من رخم وأم العوسج ونوى.

وأضاف مدير عام المؤسسة: بعد الانتهاء من أعمال مشروع الثورة بمرحلته الخامسة لإرواء الريف الشمالي من المحافظة بكلفة تجاوزت المليار ليرة يتم حالياً إجراء عمليات الضخ التجريبي للمشروع، علماً أن المشروع يهدف إلى إرواء الريف الشمالي بمياه الشرب.. ولاسيما كل من بلدات غباغب ومنكت الحطب وأم القصور وعالقين وكمونة ومنشية السبيل ورفع حصة الفرد من المياه.