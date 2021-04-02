إيطاليا تسجل 481 وفاة وأكثر من 21 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم تسجيل 481 وفاة و21 ألفاً و932 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفق بيانات الوزارة بلغ إجمالي الإصابات في البلاد منذ انتشار الجائحة 3 ملايين و629 ألف إصابة والوفيات 110 آلاف و328 حالة.

وتحتل إيطاليا المركز السابع عالمياً بعدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند وفرنسا وروسيا وبريطانيا.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة البلجيكية تسجيل 5467 إصابة جديدة و29 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس في بلجيكا وصل إلى 887920 إصابة بينما بلغ مجموع الوفيات 23045 حالة.

وفي اليابان سجلت وزارة الصحة 2525 إصابة جديدة و11 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 478677 وإجمالي الوفيات إلى 9195 وفاة.