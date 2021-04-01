مصادرة مواد منتهية الصلاحية في الحسكة

الحسكة ــ خليل اقطيني

تتواصل في الحسكة الحملة الرقابية على الأسواق، وقد أدت هذه الحملة إلى نتائج ملحوظة، أبرزها انخفاض واضح بالأسعار والتزام الباعة بوضع التسعيرة على كل المواد المعروضة، لكن هناك العديد من الباعة ممن اعتادوا على المخالفات قاموا بنزع التسعيرة وعادوا إلى رفع الأسعار من جديد بمجرد أن غادرت دوريات حماية المستهلك المناطق التي زارتها. ولهذا يطالب السكان باستمرار الحملة الرقابية وعدم توقفها ولاسيما أن أسواق المدينة تقع بالقرب من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ولا تحتاج دوريات حماية المستهلك إلى آليات وسيارات لنقلها، أما بالنسبة للأسواق الموجودة في الأحياء فيمكن فرز سيارات للدوريات عن طريق المحافظ أو استئجار سيارات للقيام بواجبها.

ويناشد سكان المحافظة بأن تشمل الحملة الأسواق في كافة المناطق وخاصة مدينة القامشلي التي تشهد أسواقها هي الأخرى انفلاتاً واضحاً وارتفاعاً كبيراً بالأسعار.

عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية في مجلس المحافظة سطم الهويدي قال لـ«تشرين»: أسفرت الجولة التي قامت بها اليوم دوريات حماية المستهلك على أسواق مدينة الحسكة عن ضبط العديد من المخالفات من قبل بعض الباعة والتجار، وتتعلق هذه المخالفات بالبيع بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع مواد منتهية الصلاحية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين وتنظيم الضبوط التموينية بحقهم، إلى جانب مصادرة مواد غذائية منتهية الصلاحية وشملت: رز ٩ طرود كل طرد ١٠ كيلوغرامات ــ حلاوة ٦ طرود كل طرد ٤ عبوات ــ شراب ٤٤ طرداً فيها ٧٠ عبوة ــ حليب أطفال طردان فيهما ٤٧ كيساً.

وقد تم تنظيم الضبوط اللازمة بذلك وإتلاف المواد المصادرة وإحالة المخالفين إلى القضاء .

وأكد الهويدي أن حملة الرقابة التموينية مستمرة في الأسواق حتى تحقيق كافة الأهداف المحددة لها، وهي انخفاض أسعار بيع المواد وضبط الأسواق والحيلولة دون تعامل التجار والباعة بغير الليرة السورية لمنع المضاربة والتأثير في أسعار الصرف، مبيناً أن الحملة لن تقتصر على الأسواق الموجودة وسط المدينة وإنما ستشمل المحلات والأسواق الموجودة في الأحياء من أجل تحقيق الأهداف نفسها، ولاسيما في ظل وجود مخالفات جسيمة من قبل الأغلبية العظمى من الباعة والتجار بسبب ضعف الرقابة، وارتفاع أصوات سكان تلك الأحياء بالشكوى من تلك المخالفات والارتفاع غير المسبوق بالأسعار.

وكانت دوريات حماية المستهلك قد تمكنت في اليوم الأول من الحملة على أسواق مدينة الحسكة من ضبط عدد من المخالفات، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، إضافة إلى إغلاق عدة محلات. وكان للحملة نتائج إيجابية فورية تمثلت بضبط الأسواق من جهة وقيام أغلبية الباعة بتخفيض أسعار مبيعاتهم وعرض لوائح سعرية أمام المواد الغذائية من جهة ثانية.