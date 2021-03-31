مقتل مسلحين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين من ميليشيا «قسد» في الحسكة

قتل مسلحان وأصيب ثلاثة آخرون من ميليشيا «قسد» المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي بهجوم استهدف سيارة تقلهم في ريف الحسكة الجنوبي.

وأوضحت مصادر أهلية لـ «سانا» أن هجوماً استهدف سيارة نوع «تويوتا» تقل عدداً من مسلحي ميليشيا «قسد» على الطريق الواصل بين مدينة الشدادي وقرية الدشيشية في ريف الحسكة الجنوبي، ما أدى إلى مقتل اثنين منهم وإصابة ثلاثة آخرين.

وأشارت المصادر إلى أن المصابين نقلوا إلى مدينة الحسكة، في حين عمدت قوات الاحتلال إلى إرسال طائرة مسيرة لتمشيط المنطقة بحثاً عن منفذي الهجوم.