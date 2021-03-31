طهران تحذّر من إحياء الغرب لـ«داعش» الإرهابي

جدد السفير الإيراني في بلجيكا والاتحاد الأوروبي غلام حسين دهقاني التأكيد على ضرورة إنهاء الأزمة في سورية وفق أسس تحترم سيادتها ووحدة أراضيها.

وأشار دهقاني في كلمة له إلى أن الأزمة في سورية مستمرة في عامها العاشر، ما يحمل المجتمع الدولي مسؤولية كبرى للتحرك ومساعدة السوريين على حلها محذراً من إعادة إحياء الغرب لتنظيم “داعش” الإرهابي من جديد وعودة سائر الجماعات الإرهابية والتكفيرية التي استهدفت سورية.

وأكد دهقاني أن فرض إجراءات الحظر الأحادية يتناقض مع القوانين الدولية ومن شأنه أن يزيد معاناة الشعب السوري في هذه الظروف: وقال: إن من واجب سائر الدول بعيداً عن مصالحها الانتهازية أن توفر الإمكانيات للشعب السوري ليقرر مستقبل بلاده بعيداً عن أي تدخل خارجي.

وأضاف دهقاني: إن العودة الآمنة للاجئين السوريين مع الحفاظ على كرامتهم الإنسانية ومن دون استخدامهم كأداة لتحقيق مصالح سياسية تحظى بأهمية فائقة مشيراً إلى أهمية المساهمة في إعادة إعمار سورية ودعمها.

وأوضح دهقاني أن سورية تتصدى الآن لكارثتي الحرب وانتشار فيروس كورونا وهذه الظروف تضاعف أهمية إعادة الإعمار وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري.

«سانا»