مقتل مسلح وإصابة اثنين من ميليشيا «قسد» بريف الرقة

تتواصل الهجمات على تحركات ومواقع مسلحي ميليشيا «قسد» المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي ضمن مناطق انتشارهم في الجزيرة السورية رداً على ممارسات الميليشيا التي أمعنت في التنكيل بالأهالي وسرقة ممتلكاتهم واختطاف العديد من الشبان لإجبارهم على القتال في صفوفها قسراً.

في هذا السياق، قتل مسلح وأصيب اثنان آخران من ميليشيا «قسد» المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي من جراء هجوم بالأسلحة الرشاشة بريف الرقة الشرقي.

ونقلت «سانا» عن مصادر محلية قولها، بأن هجوماً بالأسلحة الرشاشة استهدف مجموعة مسلحة من ميليشيا «قسد» في منطقة الحوس شرق مدينة الرقة، ما أدى إلى مقتل مسلح من الميليشيا وإصابة اثنين آخرين.