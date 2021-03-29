الكرملين: موسكو ستنظر بدعوة بايدن لـ بوتين للمشاركة في قمة المناخ

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في قمة المناخ سيتم النظر فيها على النحو المناسب.

ورداً على سؤال عم إذا كان بوتين سيقبل الدعوة من بايدن في حال استلامها قال بيسكوف وفق ما نقلت وكالة نوفوستي: هذا الموضوع مهم للغاية بالطبع إذا كانت الدعوة قد وصلت بالفعل من خلال القنوات الرسمية فسيتم النظر فيها على النحو المناسب.

وأضاف بيسكوف: الرئيس بوتين يولي اهتماماً كبيراً لملف المناخ وموسكو طرف في معاهدة باريس حول المناخ ولبلادنا موقف مسؤول ومتسق جداً أما فيما يتعلق بهذه القمة تحديداً فقد يمضي وقت معين قبل أن تتضح الأمور بخصوص المشاركة.

وفي وقت سابق أكد البيت الأبيض أن بايدن دعا بوتين من بين 40 من زعماء العالم لحضور قمة المناخ التي ستعقد في الـ 22 والـ 23 من نيسان المقبل في اجتماع عبر الإنترنت.

“سانا”