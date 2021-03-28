غداً .. انطلاق مهرجان سعد الله ونوس المسرحي الأول

ثناء عليان

تنطلق يوم غد الإثنين عند الساعة الثانية عشرة فعاليات مهرجان سعد الله ونوس المسرحي الأول الذي تقيمه مديرية الثقافة في طرطوس احتفاء بيوم المسرح العالمي، وذلك على خشبة المركز الثقافي في طرطوس.

عن المهرجان قال مدير الثقافة في طرطوس كمال بدران في تصريح خاص لـ «تشرين»: لأن المسرح أبو الفنون وكما هو يحاكي واقع الأمة ويفلسف تجلياتها بحلوها ومرها، حيث جاء برسالة إنسانية نبيلة تنحاز إلى الإنسان وحريته وحقه في التعبير والتفكير ويجادل الإنسان الآخر بغية التأثير في الوجدان والعقل، تنطلق يوم غدٍ فعاليات المهرجان المسرحي سعد الله ونوس الأول بمشاركة ست فرق مسرحية من محافظة طرطوس احتفاءً بيوم المسرح العالمي المصادف 27 من آذار وقد جاء هذا المهرجان بدورته الأولى حاملاً اسم شخصية مسرحية عالمية وهو المسرحي المبدع سعد الله ونوس ابن محافظة طرطوس، حيث كان من المقرر إقامة هذا المهرجان العام الماضي إلا أن الظروف الصحية وإجراءات الحجر الصحي بسبب فيروس كورنا حالت دون إقامته مثله مثل الكثير من الأنشطة في كل المراكز الثقافية المنتشرة في جميع أنحاء سورية، وأشار إلى أن الفرق المسرحية المشاركة في المهرجان اقتصرت على فرق محلية من المحافظة حرصاً على التباعد المكاني وتجنب التجمعات في المهرجان منعاً لانتشار فيروس كورونا، وأضاف: نأمل استمرارية هذا المهرجان كل عام وسنعمل على إقامة مهرجان أشمل وأوسع يشارك فيه عدد أكبر من الفرق المسرحية من كل المحافظات.

ولفت بدران إلى أن المهرجان يبدأ فعالياته عند الساعة الثانية عشرة بعرض مادة فيلمية عن الراحل سعد الله ونوس، يليها حفل موسيقي، وبعرض مسرحي بعنوان «الوهم»، وعند الساعة السادسة مساءً يقدم المسرح المدرسي عرضاً راقصاً بعنوان «البجعة»، على مسرح المركز الثقافي في بانياس تعرض مسرحية بعنوان «مطبات» إخراج حسن علي وذلك عند الساعة السادسة مساءً، ويتضمن اليوم الثاني عرض فيلمين عن المسرحيين الراحلين علي اسماعيل ومحسن عباس يليه عرض مسرحي للأطفال بعنوان «الحلم» إخراج أمل العلي عند الساعة الثانية ظهراً، وعند الساعة السادسة مساءً سيتم عرض مسرحية بعنوان « مطبات » للمخرج حسن علي، وتقدم فرقة القدموس يوم الأربعاء عند الساعة السادسة مساءً عرضاً مسرحياً بعنوان «وينن» تأليف وإخراج نورا حبيب، ويختتم المهرجان فعالياته يوم الخميس بعرضين مسرحيين الأول بعنوان «الانفجار» تأليف وإخراج طلال الحلبي يعرض عند الساعة الثالثة ظهراً والثاني بعنوان «عبور» لفرقة بعمرة المسرحية إعداد وإخراج محمد حسين يعرض عند الساعة السادسة مساءً.