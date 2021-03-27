مكافحة المخدرات تضبط 10 كيلوغرامات من الحشيش و23 ألف حبة مخدرة في ريف دمشق

ضبط فرع مكافحة المخدرات في ريف دمشق اليوم 10 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر و23 ألف حبة مخدرة في القلمون الغربي وقرية حفير تحتا.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت «سانا» نسخة منه أنه وبناء على معلومات واردة إلى فرع مكافحة المخدرات في ريف دمشق حول وجود أشخاص يقومون بتجارة وتخزين ونقل المواد المخدرة بين محافظتي دمشق وريفها وبعد المتابعة والمراقبة المستمرة للطرقات الجبلية الوعرة التي يسلكونها في منطقة القلمون الغربي تمكن الفرع من ضبط كمية 10 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر وبدلالتهم تم التوصل إلى مزرعة ضمن قرية حفير تحتا يستخدمها المذكورون في تجارة المخدرات.

ولفتت الوزارة إلى أنه وبتحري المزرعة عثر على كمية نحو ثلاثة وعشرين ألف حبة مخدرة من نوع الكبتاغون وآلة كهربائية مخصصة لتغليف الأكياس النايلون بعد تعبئتها بالحبوب المخدرة وبندقية حربية نوع «كلاشينكوف» مع مذخر وطلقات وقنبلة مشيرة إلى التحرز على المصادرات المضبوطة والأبحاث مازالت مستمرة عن جميع المتورطين في القضية حتى إلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى القضاء المختص.