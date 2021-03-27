قرارات جديدة للفريق الحكومي المعني بالتصدي لوباء كورونا

دمشق - تشرين

قرر الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لوباء كورونا خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تحويل مشفى جراحة القلب في دمشق لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا على أن يتم استقبال مرضى القلب في كل من مشفيي الأسد الجامعي والباسل لجراحة القلب، كذلك وضع مشفى الشرطة بتصرف وزارة الصحة لمعالجة المصابين بالفيروس.

وكلف الفريق الحكومي وزارة الكهرباء تأمين التغذية الكهربائية بشكل مستمر لمحطتي توليد الأوكسجين في منطقة الهامة بريف دمشق لتأمين حاجة مشفيي المواساة وجراحة القلب من الأوكسجين، مع دراسة إمكانية تأمين تغذية مستمرة بالكهرباء لإحدى محطتي توليد الأوكسجين التابعتين لمؤسسة معامل الدفاع في كل من حماة وحلب.

وطلب الفريق الحكومي من وزارة الصناعة زيادة إنتاج المعقمات، ومن وزارة الصحة تكثيف التعاون مع الدول الصديقة والمنظمات المانحة للحصول على أجهزة فحص (بي سي آر) وأجهزة التنفس الاصطناعي.

وشدد الفريق الحكومي على الوزارات والجهات العامة زيادة عمليات التعقيم والتشدد بالتقيد بالتدابير الاحترازية لاسيما ارتداء الكمامات والتباعد المكاني وعدم التراخي في تطبيقها، وطلب من الاتحادات والمنظمات والنقابات التشدد بتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية والتقليل من الأنشطة غير الضرورية بما يسهم في دعم الجهود الحكومية الرامية لتطويق انتشار الفيروس.

وكلف الفريق الحكومي وزارة الإعلام تكثيف حملات التوعية بمخاطر الفيروس وطرق انتقال العدوى وأساليب الوقاية منه، والتأكيد على دور وعي المواطنين ومساهمتهم الفعالة إلى جانب الجهود الحكومية لتقليل الآثار السلبية لانتشار الفيروس.