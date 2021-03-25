الحوثي: السلام في اليمن يمر عبر وقف العدوان السعودي

أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية عبد الملك الحوثي أن الطريق إلى السلام في اليمن واضح ويمر عبر وقف العدوان السعودي عليه وإنهاء الاحتلال لأراضيه ورفع الحصار عن الشعب اليمني.

وأعلن الحوثي في كلمة اليوم بمناسبة (اليوم الوطني للصمود) الذي يصادف الذكرى السادسة لبدء العدوان السعودي على اليمن جاهزية الشعب اليمني للسلام المشرف الذي لا تتم فيه مقايضة حقوقه المشروعة بأي شيء آخر، لافتاً إلى أن خطابات الأمم المتحدة حول وقف الاقتتال وبدء المفاوضات تأتي فقط عندما يكون تحالف العدوان في مأزق أخلاقي وميداني وسياسي.

وجدد الحوثي رفض مقايضة الملف الإنساني بأي اتفاقيات عسكرية وسياسية لأن وصول المواد الغذائية والطبية استحقاق إنساني وقانوني لا يمكن أن يكون بشروط عسكرية وسياسية.

وقال الحوثي: “إننا قادمون في العام السابع نحو إنجازات أكبر وانتصارات أعظم ونجاحات أكثر من موقع متقدم على مستوى التصنيع العسكري والتقدم الميداني والوعي الشعبي والإنجاز الأمني والصمود الاقتصادي والثبات السياسي بلا تراجع ولا يأس ولا إحباط”.

وأشار الحوثي إلى أن الإجرام كان طابع العدوان السعودي على اليمن منذ ست سنوات بهدف كسر إرادته، لافتاً إلى أن إعلان بدئه من واشنطن يكشف هوية ومخطط ومنفذ هذا العدوان ومن يقف وراءه.

وجدد الحوثي التأكيد على أن الشعب اليمني لن يستسلم للعدوان وسيواصل التصدي له وقال: “إن الصمود هو خيار شعبنا المبدئي والإنساني والأخلاقي والإيماني الذي لا نقاش فيه وطالما استمر العدوان والحصار فإن شعبنا مستمر في التصدي له بكل إباء وعزم وجد”.

واستغرب الحوثي الصمت الدولي حول استهداف العدوان مئات المستشفيات والمراكز الصحية والمؤسسات الخدمية والمدارس والطلاب وكل ما له علاقة بالعملية التعليمية وقال “إن من يتضرر من الاستهداف والتدمير ليس حزباً أو مكوناً معيناً بل الشعب اليمني بأكمله”.

وأسفر العدوان الذي يشنه النظام السعودي بدعم أمريكي على اليمن منذ 25 آذار عام 2015 عن استشهاد وجرح 43582 مدنياً من بينهم 13182 طفلاً وامرأة بحسب وزارة حقوق الإنسان كما أدى الحصار إلى التسبب بأكبر أزمة إنسانية في العالم.

“سانا”