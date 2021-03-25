المصرف الطلابي في جامعة الفرات ينهي تحضيرات بمنح القروض

دير الزور– مالك الجاسم

أكد محمد العلوش رئيس فرع المصرف الطلابي في جامعة الفرات لـ«تشرين» أنه تم اتخاذ كل التحضيرات وتأمين متطلبات العمل اللوجستية والإدارية والفنية للبدء باستقبال الطلبة الراغبين بالحصول على القرض الطلابي، والذي يبدأ اعتباراً من تاريخ الثامن والعشرين من شهر آذار الجاري، وحتى غاية الخامس عشر من شهر نيسان.

وأضاف العلوش: إن القرض نوعان، الأول القرض الشخصي، وهو عبارة عن مبلغ 300 ألف ليرة يحصل عليها الطالب من دون أي فائدة أو طوابع أو رسوم بهدف تمكينه من شراء المستلزمات الدراسية, ولاسيما في الكليات التطبيقية، ويسدد مبلغ القرض بشكل أقساط شهرية مقدارها عشرة آلاف ليرة، تبدأ من أول شهر يلي استلام القرض.

والثاني: هو القرض الشهري وهو عبارة عن راتب شهري مقداره 40 ألف ليرة يمنح للطالب خلال سنوات الدراسة الجامعية الأولى في التعليم النظامي حصراً.

ويحق لكل الطلاب التقدم للقرض الشهري باستثناء طلاب سنة التخرج, والطالب الراسب في عام التقدم نفسه للقرض، ويسدد القرض الشهري بعد تخرج الطالب من الجامعة، ومنحه فترة زمنية وبشكل أقساط يعادل القسط الشهري.

أما حول إجراءات الحصول على القرض ، فيتقدم الطالب بطلب الحصول على نوع واحد من أنواع القروض « شهري أو شخصي» إلى فرع التسليف الطلابي بجامعة الفرات في مبنى كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ويرفق بالطلب صورة عن الهوية الشخصية، وبيان عائلي إلكتروني، وصورة مصدقة عن وثيقة الثانوية، وصورة عن وثيقة الاستشهاد الصادرة عن مكتب شؤون الشهداء حصراً وهذا خاص بذوي الشهداء، وبعد صدور قرار بأسماء المقبولين خلال أسبوع من انتهاء تقديم الطلبات يقوم الطالب باستكمال الثبوتيات المتعلقة بالحصول على القرض واستلام شيك القبض.

ويختم العلوش حديثه: أما فيما يتعلق بطلاب الرقة فقد تم التوجيه من المدير العام للتسليف الطلابي باستقبال طلبة الرقة في دير الزور.