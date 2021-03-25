صباح الخير..

أحد مستشاري ملكة بريطانيا ألف كتاباً في الثمانينيات بحث فيه أساليب اتخاذ القرارات السياسية في الدول على اختلاف أحجامها ومواقفها. أهم ما في هذا البحث هو استنتاج المؤلف بأن الدول كلها تتخذ قراراتها بالأسلوب نفسه سواء كانت عظمى أو متخلفة،... المزيد ←