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الخميس,25 آذار , 2021
صحيفة تشرين -
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روسيا تنتقد مشروع القرار البريطاني حول حالة حقوق الإنسان في سورية وتصفه بالمتحيز
الأمم المتحدة تؤكد تعرض المحققة الأممية كالامار لتهديد سعودي بالقتل
وزير الصحة اللبناني يشكر سورية لتزويدها لبنان بالأوكسجين لمرضى كورونا
شخصيات وأحزاب لبنانية تثمن تزويد سورية المشافي اللبنانية بالأوكسجين
مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارين لصالح دولة فلسطين
النظام التركي يعتقل 3 أشخاص بزعم ارتباطهم بغولن
العدوان السعودي يجدد غاراته على المناطق السكنية في محافظة مأرب
إيطاليا تنتقد انسحاب تركيا من معاهدة حماية المرأة
اعتقال إرهابية ألمانية انضمت إلى "داعش" مع زوجها وطفلها
اليونان تندد بالعدوان التركي المتواصل ضد قبرص
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لقطة اليوم
صباح الخير..
لقطة اليوم
صباح الخير..
في
25 آذار , 2021
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