قطار التمويل انطلق

معذى هناوي

ترجمة للقانون /8/ القاضي بتأسيس مصارف التمويل الأصغر لمحدودي ومعدومي الدخل وفق تسهيلات غير مسبوقة وضمانات معدومة من شأنها دفع عربة حصان التمويل الأصغر للانطلاق بخطا سريعة وواثقة نحو إقامة المشروعات الشخصية الصغيرة للراغبين وتمنحها إشارة عبور نحو التنفيذ وخصوصاً للمناطق الأشد احتياجاً لتنمية سريعة ومستدامة من تلك المشروعات المولّدة للدخل ومساهمتها السريعة في تحسين مستوى معيشة الأسر وتحويلها من حالة الشكوى والعوز إلى حالة من النشاط والمساهمة الفعالة في دوران عجلة الاقتصاد ومن خلال قدرة هذه المشروعات على توفير احتياجات البلد من مختلف السلع والمنتجات الضرورية، خصوصاً أن مواردها تعتمد في أسّها على مصادر محلية.

قانون إحداث مصارف للتمويل الأصغر هو استمرار لدور الدولة الأبوي في رعاية أبنائها بالاعتماد على أنفسهم لإقامة مشروعاتهم الشخصية وإدارة حياتهم بتمويل وإشراف منها ريثما تصل مشروعاتهم نحو الإنتاج والاعتماد على الذات في بناء مستقبلهم..

ويبقى سعي الأبناء للسير والانطلاق نحو المستقبل المأمول الذي يوفره القانون /8/ للراغبين في تمويل مشروعاتهم وفق مزايا وتسهيلات كبيرة تشكل فرصة العمر التي من شأنها أن تنتقل بالناس من حالة الشكوى والعوز إلى حالة الإنتاج والمساهمة الفعلية في بناء وإعادة إعمار ما خلّفه الإرهاب التكفيري، وكسراً للحصار والإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه دول الإرهاب من أمريكا وأوروبا على الشعب السوري.