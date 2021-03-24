7 منشآت طبية في طرطوس برأسمال ٧ مليارات ليرة

طرطوس - رفاه نيوف

حققت الصناعة الدوائية في محافظة طرطوس نجاحات كبيرة في زمن قياسي، ويوجد حالياً في المحافظة سبع منشآت للأدوية الطبية البشرية برأسمال أكثر من ٧ مليارات ليرة وهي ترفد السوق المحلية بالعديد من الأصناف الصلبة والسائلة.

وبيّن المهندس عمار علي مدير الصناعة في طرطوس أن أهمية هذه المنشآت تأتي بالإضافة إلى كونها تغطي احتياجات السوق المحلية من تشغيلها اليد العاملة من أبناء المحافظة، حيث بلغ عدد العمال فيها ألف عامل، وأشار إلى وجود ست منشآت تنتج الأدوية الصلبة و منشأة واحدة تنتج الشراب والمضغوطات «كبسولات»، إضافة إلى وجود سبع منشآت تنتج المطهرات والمعقمات المنزلية «جافيل» ومنشأتين تنتجان المعقمات والمطهرات للاستخدام الطبي وتقدر الطاقة الإنتاجية لها ٢٠٢٧ طناً سنوياً، وجميع هذه المنشآت قيد العمل تنتج أدوية ضمن المواصفات الجيدة وتغطي احتياجات السوق والفائض يتم تصديره إلى الدول المجاورة وخاصة العراق وإلى بلدان أخرى.