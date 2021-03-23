ألقت إدارة الأمن الجنائي، اليوم، القبض على ستة أشخاص يتعاملون بغير الليرة السورية ويمتهنون تصريف العملات الأجنبية وصادرت مبالغ مالية أجنبية بحوزتهم.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت «سانا» نسخة منه أن فرع الأمن الجنائي ألقى القبض على ستة أشخاص في محلة الكورنيش الغربي باللاذقية وتبين أن بعضهم من أرباب السوابق الجرمية.

وأشارت الوزارة إلى أن الفرع صادر مبالغ مالية أجنبية وهي خمسة عشر ألفا وتسعون دولاراً أمريكياً وثلاثمئة يورو وتسعة عشر مليون وأربعمئة ألف ليرة وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على تصريف العملة الأجنبية والاتجار بها في السوق السوداء ضمن محافظة اللاذقية.

ووفق البيان أودعت المبالغ المصادرة لدى مصرف سورية المركزي وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء أصولاً.