عودة ضخ مياه الشرب لمدينة درعا

درعا - وليد الزعبي

نظراً لأهمية مشروع الأشعري الذي يعد من المصادر الرئيسية لمياه الشرب المغذية لمدينة درعا والعديد من التجمعات السكانية في محافظة درعا فإن تأهيله المستمر كلما اقتضت الضرورة يكتسب أولوية خاصة.

وبهذا الشأن أوضح المهندس محمد المسالمة مدير عام مؤسسة المياه في درعا أنه تم مساء أمس الانتهاء من أعمال صيانة خط الدفع الرئيسي الواصل بين الخزان الأراضي الواقع في أسفل وادي اليرموك والخزان العلوي الموجود ضمن محطة الضخ بالمشروع بعد أن كان تعرض لاهتراء ويتسبب في ضياع جزء من كميات المياه ولا يحقق الضغط المطلوب، لافتاً إلى أنه فور الانتهاء من الأعمال تم تشغيل الضخ وبدأت المياه منذ ساعات صباح اليوم الباكر بالوصول إلى أحياء مدينة درعا تباعاً وفق الدور المحدد لذلك.

وأشار المسالمة إلى أن المؤسسة تعمل بالتوازي على قمع التعديات الحاصلة على خط الجر الرئيسي القادم من محطة ضخ الأشعري لأغراض الزراعة في الأراضي المحيطة بمسار الخط، وذلك من أجل تغطية احتياجات السكان من مياه الشرب, آملاً تعاون المجتمع المحلي في منع تلك التعديات التي تؤدي إلى انخفاض الضغط وهدر كميات ليست بقليلة من مياه الشرب.