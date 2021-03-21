بدء استثمار 28 بئراً للمياه في مدينة الحسكة

الحسكة ــ خليل إقطيني

وضع مجلس مدينة الحسكة 28 بئراً جديدة للمياه في الخدمة, وبدأ باستثمارها، وذلك بعد الانتهاء من عمليات حفر هذه الآبار وتجهيزها بالمعدات اللازمة لتشغيلها.

وذكر رئيس مجلس المدينة المهندس عدنان خاجو لـ«تشرين» أن حفر وتجهيز هذه الآبار تم بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وهي آبار سطحية يصل عمق كل بئر نحو 70 متراً، ومياهها مخصصة للاستخدامات المنزلية «شطف ــ غسيل ــ استحمام ــ سقاية…إلخ», وليس للشرب من الناحية المبدئية، ريثما تقوم المؤسسة العامة لمياه الشرب ومديرية الصحة بإجراء التحاليل المخبرية اللازمة على هذه المياه وبيان مدى صلاحيتها للشرب.

وأوضح المهندس خاجو أنّ المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومجلس مدينة الحسكة قاما بتجهيز الآبار بكلّ التجهيزات والمعدات اللازمة لتشغيلها، حيث تم تجهيز ثماني آبار على الطاقة الشمسية, و20 بئراً على الطاقة الكهربائية, وأصبحت هذه الآبار جميعها جاهزة للعمل والاستخدام. حيث تم اختيار مواقع مناسبة لها وفق خريطة مدروسة سواء في وسط المدينة أو في الأحياء القريبة، بحيث يكون موقع كل بئر بالقرب من المصادر المتاحة للطاقة من أجل تشغيل تلك الآبار عند الحاجة.

وأكد المهندس خاجو أنّ مجلس المدينة يعمل أثناء قيام قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها بقطع المياه عن مدينة الحسكة من محطة مياه عللوك، على تأمين المياه الخاصة بالاستخدامات المنزلية لسكان المدينة بشكل يومي عبر تسيير صهاريج بعد ملئها بالمياه من الآبار السطحية التابعة لمجلس المدينة البالغ عددها 5 آبار، إضافة إلى الآبار الموجودة في المدارس ودور العبادة التي وضعتها مديرية الأوقاف تحت تصرف الأهالي.

كما قام المجتمع الأهلي بحفر العديد من هذه الآبار في الشوارع والحارات وسط المدينة وفي الأحياء التابعة لها, مياه هذه الآبار خامية لا تصلح للشرب لكنها صالحة للاستخدامات المنزلية, الأمر الذي خفف الطلب على المياه الصالحة للشرب، وبالتوازي مع ذلك تقوم الجهات المعنية بالتعاون مع المجتمع المدني بتزويد السكان بمياه الشرب عن طريق الصهاريج التي كانت تنقل المياه الصالحة لهذه الغاية من موقعي نفاشة وبئر الحلو الوردية «تل براك» إلى الحسكة, إلى جانب قيام فرع الهلال الأحمر العربي السوري بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية العاملة في المجال الإغاثي بملء الخزانات المركزية الموزعة وسط المدينة وفي الأحياء بالمياه الصالحة للشرب بشكل يومي.