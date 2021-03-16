افتتاح مهرجان التسوق الشهري في طرطوس

طرطوس - أيهم ابراهيم

انطلق اليوم مهرجان التسوق الشهري (صنع في سورية) بدورته 115 في محافظة طرطوس الذي تقيمه غرفة صناعة دمشق و ريفها بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة طرطوس وبمشاركة أكثر من 100 شركة صناعية, حيث تقام فعاليات هذه الدورة للمرة الأولى في مدينة طرطوس القديمة الواقعة على الكورنيش البحري و تستمر أيام المهرجان حتى 23 من الشهر الجاري .

و في هذا السياق أوضح طلال قلعه جي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس اللجنة المنظمة للمهرجان أن النسخة 115 من مهرجان (صنع في سورية) ستكون مميزة من حيث استضافة مدينة طرطوس القديمة لفعاليات المهرجان, حيث يقام المهرجان لأول مرة في هذا الموقع الجميل والمتميز بعد العديد من الدورات التي أقيمت في صالة الباسل الرياضية بالمشروع السادس على مدار الأعوام الستة الماضية.

و أضاف قلعه جي: رغم الظروف الصحية والاقتصادية مازال مهرجان التسوق (صنع في سورية) يجول عدداً من المحافظات والمدن السورية, محاولاً تحقيق أهدافه في إيصال المنتج الوطني للمستهلك السوري (من المنتج إلى المستهلك مباشرة ) وبأسعار تكسر حلقات التوزيع الوسيطة وبجودة المنتج الوطني المعهودة في سورية والعالم أجمع.

و ختم قلعه جي بأن المهرجان يتضمن تشكيلة واسعة ومميزة من السلع والمنتجات الغذائية والمنظفات والألبسة والمواد الاستهلاكية التي تحتاجها العائلة بأسعار مناسبة ومنخفضة عن مثيلاتها في الأسواق .

يذكر أن مهرجان التسوق الشهري (صنع في سورية) يقدم كعادته جوائز قيمة للزوار من خلال السحوبات على ميدالية ذهبية مقدمة من غرفة صناعة دمشق وريفها, بالإضافة إلى عدة جوائز ترضية من قبل الشركات المشاركة وقسائم الشراء المجانية التي تقدمها الغرفة إلى أسر الشهداء للتسوق ضمن أجنحة المهرجان.