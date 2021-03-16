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الثلاثاء,16 آذار , 2021
صحيفة تشرين -
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الأخبار
الجعفري: منذ عام 2011 تورطت دول أوروبية وغربية بالأزمة في سورية وأرسلت عشرات آلاف الإرهابيين إليها
تخت روانجي: أي حل للأزمة في سورية يجب أن يضمن سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها
تعديل سعر مادتي البنزين الممتاز والأوكتان 95 واسطوانة الغاز المنزلي
حزب مصري: صمود سورية أفشل مخطط تقسيم المنطقة
استهداف قاعدة عسكرية تضم قوات أمريكية شمال بغداد
الجمهوري التركي: سياسات أردوغان في سورية والمنطقة خاطئة وفاشلة
الإمام الخامنئي يعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للرئيس الأسد
صبّاغ: دول العدوان تهدف للنيل من خيارات سورية الوطنية وتقويض وحدة وسلامة أراضيها
في يوم المستهلك .. التجارة الداخلية تطالب "الجمعية" بالحفاظ على صحة المواطنين
لافروف لوفد لبناني: حل الأزمة في لبنان بالحوار دون تدخل خارجي
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لقطة اليوم
صباح الخير..
لقطة اليوم
صباح الخير..
في
16 آذار , 2021
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