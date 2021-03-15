الصحة: 78 إصابة و5 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 88 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 88 حالة ووفاة 5 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 16556 شفيت منها 11058 وتوفيت 1104 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الاثنين 15 آذار 2021 على الشكل التالي :

الإصابات:

26 في دمشق

21 في اللاذقية

10 في ريف دمشق

10 في حلب

6 في طرطوس

3 في درعا

2 في حماة

=الشفاء:

16 في دمشق

15 في حلب

14 في اللاذقية

10 في حمص

9 في ريف دمشق

8 في طرطوس

6 في السويداء

6 في درعا

4 في حماة

=الوفاة:

2 في دمشق

1في حمص

1في حلب

1في طرطوس